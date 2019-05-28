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Названа стоимость проезда по дублеру Кутузовского проспекта

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Власти Москвы и инвестор строительства Северного дублера Кутузовского проспекта рассчитали приблизительную стоимость проезда по нему. Об этом во вторник, 28 мая, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких консультантов и близкий к мэрии источник.

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Как уточнил заммэра столицы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, цена проезда не может более чем в 2,5 раза превышать максимальный тариф за 1 км проезда по обходу Одинцова.

Протяженность дублера составит около 10,5 км, дорога будет включать четыре-шесть полос, расчетная скорость движения по ней составит не менее 100 км/ч, отмечает ТАСС.

По данным Ефимова, стоимость проезда легковушки в среднем составит 270 рублей, однако фактический тариф будет установлен в процессе запуска дублера в эксплуатацию в 2021 году.

Для постоянных пользователей будет предусмотрена система скидок, добавляет собеседник газеты.

Ранее в мае сообщалось, что в России появится сервис выявления дорог с высоким риском ДТП. Сбор данных будет производиться с телематических платформ автомобилей.

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