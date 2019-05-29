Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике. Об этом 29 мая сообщается на сайте Минздрава Чувашской Республики.

По предварительным данным, школьница страдала врожденным пороком сердца. Ей была оказана экстренная медицинская помощь силами медработников, обеспечивающих ЕГЭ, и двух бригад службы «03».

«К сожалению девочку спасти не удалось. В 13.01 констатирована смерть», — говорится на сайте ведомства.

Как отмечается на портале Минобразования республики, по внешнему виду 11-классницы было понятно, что ей нездоровится. Организаторы и медработники рекомендовали ей отказаться от сдачи экзамена, однако выпускница приняла решение сдавать его.

«В течение часа она писала экзаменационную работу, а потом попросила разрешения выйти из кабинета. Уже в коридоре ей стало плохо», — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту произошедшего ведется служебное расследование.

Основная волна единых государственных экзаменов стартовала в России 27 мая. Первыми прошли ЕГЭ по литературе и географии.

15 мая глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал, что в сдаче ЕГЭ с 27 мая по 1 июня примут участие порядка 750 тыс. выпускников. К ЕГЭ подготовят 5,5 тыс. пунктов сдачи экзамена, 16 из которых разместят в медицинских учреждениях, еще 352 пункта организуют на дому. В общей сложности будут задействованы 70 тыс. аудиторий.