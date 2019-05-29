Прямой эфир

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике. Об этом 29 мая сообщается на сайте Минздрава Чувашской Республики.

Как пережить ЕГЭ: в школах проведут собрания по профилактике суицидов
Специалисты считают единый госэкзамен одним из факторов, способных спровоцировать подростка на самоубийство

По предварительным данным, школьница страдала врожденным пороком сердца. Ей была оказана экстренная медицинская помощь силами медработников, обеспечивающих ЕГЭ, и двух бригад службы «03».

«К сожалению девочку спасти не удалось. В 13.01 констатирована смерть», — говорится на сайте ведомства.

Как отмечается на портале Минобразования республики, по внешнему виду 11-классницы было понятно, что ей нездоровится. Организаторы и медработники рекомендовали ей отказаться от сдачи экзамена, однако выпускница приняла решение сдавать его.

«В течение часа она писала экзаменационную работу, а потом попросила разрешения выйти из кабинета. Уже в коридоре ей стало плохо», — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту произошедшего ведется служебное расследование.

Основная волна единых государственных экзаменов стартовала в России 27 мая. Первыми прошли ЕГЭ по литературе и географии.

15 мая глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал, что в сдаче ЕГЭ с 27 мая по 1 июня примут участие порядка 750 тыс. выпускников. К ЕГЭ подготовят 5,5 тыс. пунктов сдачи экзамена, 16 из которых разместят в медицинских учреждениях, еще 352 пункта организуют на дому. В общей сложности будут задействованы 70 тыс. аудиторий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Пензе начали проверку школы без дверей в туалетах во время ЕГЭ
В Рособрнадзоре заявили об отсутствии утечек на момент старта ЕГЭ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017