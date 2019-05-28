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В Пензе начали проверку школы без дверей в туалетах во время ЕГЭ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Министерство образования Пензенской области начало проверку школы, в которой во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) сняли двери с некоторых кабинок туалетов. Об этом во вторник, 28 мая, сообщил глава ведомства Александр Воронков, пишет «РИА Новости».

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«В настоящее время проводятся проверки, по итогам которых виновные будут наказаны», — сказал он, подчеркнув, что вопрос находится на его личном контроле. Воронков добавил, что снятые двери никак не связаны с проведением ЕГЭ.

Ранее во вторник пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала, что двери с петель в кабинках туалета одной из школ Пензенской области сняли в связи с ремонтом.

О том, что в одной из школ Пензенской области администрация сняла двери в кабинках туалета, стало известно из соцсетей после публикаций школьников.

27 мая стало известно, что утечек экзаменационных материалов до начала основного этапа Единого государственного экзамена – 2019 (ЕГЭ) в Рособрнадзоре не зафиксировали.

Основной этап проведения ЕГЭ 2019 года стартовал 27 мая и продлится до 1 июля. Первыми пройдут экзамены по литературе и географии.

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