Основная волна ЕГЭ стартует в России

С понедельника, 27 мая, в России стартует основная волна единых государственных экзаменов. Первыми пройдут ЕГЭ по литературе и географии, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали почти 54 тыс. человек, из них 52 тыс. — выпускники текущего года», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва». Уточняется, что для осуществления этого тестирования задействовано более 1,7 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

На участие в ЕГЭ по географии заявления подали порядка 24 тыс. человек, 22,5 тыс. из которых являются выпускниками текущего года. Для данного экзамена открыто свыше 1,5 тыс. ППЭ.

Как отмечает агентство, минимальный балл на ЕГЭ по литературе составляет 32, по географии — 37. Результаты станут известны не позднее 11 июня. Основной период ЕГЭ продлится до 1 июля.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию ВЦИОМа, почти половина россиян (46%) считает, что проверка ЕГЭ независимыми экспертами повышает объективность оценки.