Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ. Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Кроме того, школы в пилотных субъектах будут получать экзаменационные задания только по защищенным интернет-каналам.
«По защищенным каналам пункты в этих регионах получат зашифрованные файлы. Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат от нас ключи к шифру, введут их и перед ребятами напечатают экзаменационные материалы», — сообщил Музаев.
В 2019 году в эксперименте участвуют Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области.
В следующем году эту практику распространят на все регионы.
Музаев также рассказал, сколько человек будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку и когда введут обязательный экзамен по истории.
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«Дети будут следить, как сканируются их работы»