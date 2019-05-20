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Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ. Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Кроме того, школы в пилотных субъектах будут получать экзаменационные задания только по защищенным интернет-каналам.

«По защищенным каналам пункты в этих регионах получат зашифрованные файлы. Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат от нас ключи к шифру, введут их и перед ребятами напечатают экзаменационные материалы», — сообщил Музаев.

В 2019 году в эксперименте участвуют Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области.

В следующем году эту практику распространят на все регионы.

Музаев также рассказал, сколько человек будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку и когда введут обязательный экзамен по истории.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Дети будут следить, как сканируются их работы»

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