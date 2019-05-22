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Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.

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Кроме того, 17% опрошенных считают преимуществом ЕГЭ то, что не нужно сдавать экзамены в самом вузе, а 13% — то, что результаты можно подать сразу в несколько учебных заведений. При этом каждый пятый респондент назвал главным недостатком ЕГЭ зубрежку при подготовке и отсутствие творчества.

15 мая глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал, что в сдаче ЕГЭ с 27 мая по 1 июня примут участие порядка 750 тыс. выпускников. К ЕГЭ подготовят 5,5 тыс. пунктов сдачи экзамена, 16 из которых разместят в медицинских учреждениях, еще 352 пункта организуют на дому. В общей сложности будут задействованы 70 тыс. аудиторий

Согласно данным Рособрнадзора, все больше старшеклассников выбирают ЕГЭ по биологии, химии и физике. По словам Кравцова, по сравнению с 2018-м в 2019 году число выбравших биологию увеличилось на 25 тыс. учеников, химию — на 16 тыс. человек, физику — на 13 тыс.

В конце 2018 года в Рособрнадзоре утвердили новые правила проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации (ГИА).

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