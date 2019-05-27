В Рособрнадзоре заявили об отсутствии утечек на момент старта ЕГЭ

Утечек экзаменационных материалов до начала основного этапа Единого государственного экзамена – 2019 (ЕГЭ) в Рособрнадзоре не зафиксировали. Об этом 27 мая рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы мониторим все сайты, которые предлагают якобы решенные задания ЕГЭ, и выясняется, что они фальшивые. С каждым годом таких сайтов всё меньше и меньше, а наши выпускники опираются на свои знания», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Основной этап проведения ЕГЭ 2019 года стартовал 27 мая и продлится до 1 июля. Первыми пройдут экзамены по литературе и географии. Так, ЕГЭ по литературе в этом году выбрали 52 тыс. школьников, по географии — 22,5 тыс. выпускников, пишет НСН. Минимальный балл ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе — 32. Результаты школьникам сообщат не позднее 11 июня. Всего в этом году Единый госэкзамен сдадут 750 тыс. человек, 662 тыс. из которых являются выпускниками 2019 года.

В пресс-службе Рособрнадзора отметили, что сдача экзаменов основного этапа в 2019 году на 100% контролируется с помощью видеокамер.

20 мая замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал «Известиям» о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году.