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Сотрудник ЧОПа открыл стрельбу в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве неизвестный открыл стрельбу рядом с Преображенским рынком. В результате конфликта в Восточном административном округе пострадал один человек, сообщили в столичном управлении МВД.

По данным полиции, в ходе конфликта, возникшего между двумя гражданами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся. Пострадавший направлен в медучрждение, передает агентство городских новостей «Москва».

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что спор возник между старыми и новыми сотрудниками частного охранного предприятия.

19 мая неизвестный выстрелил в голову гулявшему рядом с Большим театром подростку. Пострадавшего увезла скорая помощь.

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