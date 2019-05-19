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Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, подросток гулял с друзьями, когда неизвестный выстрелил в него предположительно из травматического пистолета.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыла полиция и забрала группу школьников. Раненого молодого человека увезла скорая.

Как считают очевидцы, все подростки были в одной компании.

В свою очередь, в управлении МВД по Москве пока не подтвердили информацию о выстреле.

20 апреля сообщалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета на северо-западе Москвы. На следующий день стрелявшего задержали.

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