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Житель Омской области застрелил приятеля за критику своего ружья

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Фото: TASS/DPA/Frank Molter
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Житель Омской области застрелил приятеля за то, что тот раскритиковал его новое охотничье ружье. Тело 55-летнего мужчины нашли в частном доме в деревне Покровке ночью с 14 на 15 мая.

Как сообщили в четверг, 16 мая, в областном управлении Следственного комитета России, 42-летний хозяин дома решил похвастаться перед приятелем ружьем, которое недавно приобрел и не зарегистрировал. Гость усомнился в том, что оно будет стрелять. После этого началась перепалка, а затем хозяин дома выстрелил гостю в грудь.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у стрелка ружье ТОЗ-63 16 калибра и возбудили дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следователи выясняют обстоятельства преступления и устанавливают, каким образом мужчина приобрел оружие.

Ранее инцидент со стрельбой произошел в Рязани. Там 15 мая школьник застрелил своего 10-летнего приятеля из отцовского охотничьего ружья. Следователи выяснили, что у ребенка был доступ к оружию, и возбудили уголовное дело.

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