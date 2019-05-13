Житель Ставрополья ранил из охотничьего ружья семь человек

Житель Ставропольского края открыл стрельбу из ружья по своим знакомым, в результате чего пострадали семь человек, в том числе двое детей. Мужчина арестован, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел 10 мая. Во время отдыха в компании и распития спиртного 32-летний мужчина поссорился с одним из знакомых. Он взял из дома охотничье ружье и произвел не менее 10 выстрелов, передает «Интерфакс».

Потерпевшим оказана помощь, их жизням ничто не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» и «e» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).