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В Москве водитель иномарки обстрелял автобус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве водитель иномарки открыл стрельбу по автобусу. Как сообщили в понедельник, 13 мая, в главном управлении МВД по Москве, в результате происшествия никто не пострадал, повреждения получило только транспортное средство.

В полиции уточнили, что инцидент произошел рано утром на Дмитровском шоссе, возле дома номер 160. Между водителями автобуса и легковой машины произошел конфликт, в результате мужчина за рулем легковушки достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента.

«Все участники инцидента находятся в отделе полиции. Автобус принадлежит частной организации, а не Мосгортрансу», — цитирует представителя ведомства агентство «Москва». В связи с происшествием ведется проверка.

8 мая инцидент со стрельбой произошел в «новой Москве». Между тремя жителями поселка Кокошкино произошел конфликт, который мужчины не смогли уладить мирным путем, и один из них открыл огонь по оппонентам. В результате пострадали два человека, стрелявший был задержан.

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