Глава ВЦИОМ прокомментировал грядущие выборы губернаторов

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал предстоящие выборы губернаторов, выступая на круглом столе, состоявшемся на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Федоров напомнил, что, хотя главные кандидатуры на пост глав российских регионов были предложены президентом страны Владимиром Путиным, в сентябре им предстоит побороться за доверие избирателей.

«Конечно, авторитет, влияние и популярность главы государства — тоже важный элемент успеха этих кандидатов», — признал глава ВЦИОМ.

Круглый стол «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей» состоялся 29 мая. В дискуссии приняли участие ведущие российские социологи и политологи. Речь шла о тенденциях восприятия новых глав регионов, назначенных президентом в избирательном цикле 2019 года.

Кроме того, эксперты ЭИСИ представили ключевые характеристики, характеризующие политический стиль губернаторов новой волны: результативность, открытость и контроль. Специалисты пришли к выводу, что данные параметры отвечают ключевым запросам жителей регионов.

8 сентября 2019 года, в единый день голосования, в России будут выбирать глав 16 субъектов федерации: Санкт-Петербурга, республик Алтай, Башкортостан и Калмыкия, Забайкальского и Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областей.