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Первый в России муниципальный округ создадут в Тверской области

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал закон преобразовании Весьегонского района в муниципальный округ. Он станет первой подобной структурой в России.

Закон был принят депутатами Тверской области сразу в двух чтениях. Изначально предполагалось, что Весьегонский район станет городским округом, однако в федеральном законодательстве появилась категория «муниципальный округ». Глава района Александр Пашуков указал, что потребность в реформировании административной системы территории назрела давно.

Пашуков уточнил, что статус муниципального округа позволит преодолеть размытость ответственности разных уровней власти и сэкономить 10 млн рублей на управленческих расходах. Кроме того, будут расширены возможности участия в областных и федеральных программах. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Главу муниципалитета изберут после формирования думы Весьегонского округа.

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