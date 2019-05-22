Инструктивный лагерь будущих вожатых открылся в Твери

В Твери заработал инструктивный лагерь для студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений, которые планируют работать в детских оздоровительных лагерях. Обучение организовано на базе Тверского дворца творчества детей и молодежи с 22 по 24 мая.

Обучение происходит в формате практико-ориентированных тренингов. Молодые люди отрабатывают навыки воспитательной работы с детьми, изучают программы развивающего обучения, а также проходят подготовку по оказанию доврачебной помощи и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, пишут «Тверские ведомости».

Предполагается, что в период летних каникул в регионе отдохнут более 70 тыс. детей в возрасте от 6 до 17 лет. Принять их планируют 23 загородных лагеря, 527 лагеря с дневным пребыванием, 67 лагерей труда и отдыха, а также 29 палаточных лагерей.