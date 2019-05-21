Прямой эфир

Роспотребнадзор дал детским лагерям 13 тыс. поручений по улучшению еды

0
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перед началом сезона летним лагерям предстоит выполнить 13 тыс. мероприятий, касающихся организации питания детей. Соответствующее предписание выдал им Роспотребнадзор после ряда проверок.

Нет врачей, душат проверки: почему не хватает детских лагерей
На страну приходится чуть больше 45 тыс. лагерей, из них всего 2300 — стационарные

Нынешним летом в стране будут работать 42 тыс. оздоровительных учреждений, где смогут отдохнуть до 5 млн детей. Как выяснили эксперты, в лагерях дети чаще всего рискуют съесть в столовой несвежую или неправильно приготовленную пищу. Это чревато массовыми отравлениями, на случай которых Минздрав поручил подготовить в больницах резервные койки.

К сезону готовится и МЧС: специалисты ведомства взяли под контроль 38 тыс. лагерей, где начались проверки. Особое внимание инспекторы уделяют пожарной безопасности в учреждениях, которые находятся в лесных массивах. Также в министерстве обеспокоены безопасностью детей на воде и уже разрабатывают план действий на случай ЧП.

Полную версию материала читайте в новом выпуске «Известий» от 22 мая 2019 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Всегда готов: «Артек» планирует принять больше 50 тыс. ребят
С 2014 года число отдыхающих в крымском детском центре выросло в шесть раз
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному отдыху на природе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017