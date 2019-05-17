Более 450 тыс. деревьев высадят в Тверской области

Тверская область примет участие во Всероссийском дне посадки леса. Молодые деревья посадят на 53 площадках региона.

Озеленение состоится во всех муниципалитетах региона. На территории лесного фонда планируется обновить хвойные насаждения на площади около 150 га. В населенных пунктах будут заложены новые аллеи и скверы на площади порядка 0,6 га. Всего жители региона высадят около 150 тыс. молодых деревьев, сообщают «Тверские ведомости».

Самая масштабная акция состоится рядом с поселком Заволжским. В ней примут участие около 150 человек, они высадят 30,9 тыс. сеянцев сосны.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что Тверская область является лидером Центрального федерального округа по площади лесов.