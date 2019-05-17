Экспериментальные деревья вырубили в тамбовском Мичуринске

В Мичуринске Тамбовской области вырубили экспериментальные деревья на территории аграрного университета. Об этом сообщили активисты организации «Гражданский патруль». Они утверждают, что на этом месте хотят построить спортивную площадку.

По словам главы тамбовского отделения организации Алексея Селиванова, такие деревья уже невозможно восстановить. Кроме того, само функциональное значение этого сада теперь нарушено, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Активисты направили обращение в прокуратуру, в котором просят проверить факт вырубки деревьев в коллекционном саду имени Ивана Мичурина.

Между тем, реконструкция сада МичГАУ идет полным ходом. Там уже снесли старое чугунное ограждение и сделали еще один вход. Сам парк, площадь которого 2,4 га, разобьют на несколько функциональных зон.

Ранее власти обещали, что во время реконструкции рабочие не тронут памятник архитектуры федерального значения — мемориальный комплекс с могилой Мичурина, ценные сорта деревьев и кустарников.