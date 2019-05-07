Прямой эфир

Около 1 млн га полей засеяли яровыми в Тамбовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 1 млн га полей засеяли яровыми культурами в Тамбовской области. Это составляет около 70% от запланированного объема.

Сев ячменя и гороха в ближайшие дни завершится. Этими культурами засеяны 98% запланированных площадей. Сев пшеницы — 115 тыс. га, или 85% от запланированного. На половине тамбовских полей растет кукуруза на зерно.

В общей сложности в этом году планируется засеять яровыми культурами 1,3 млн га земли.

ИА «Абирег» отмечает, что Тамбовская область занимает ведущие позиции в Центральном федеральном округе по производству зерновых.

В 2018 году экспорт зерна из региона увеличился почти в четыре раза, экспорт агропромышленных товаров в целом — в 1,8 раза. Регион продолжает оставаться среди лидеров по производству подсолнечника, сахарной свеклы и сои.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Энергосети модернизируют в Тамбовской области за 91 млн рублей
Объем розничной торговли вырос в Тамбовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017