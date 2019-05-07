Около 1 млн га полей засеяли яровыми в Тамбовской области

Почти 1 млн га полей засеяли яровыми культурами в Тамбовской области. Это составляет около 70% от запланированного объема.

Сев ячменя и гороха в ближайшие дни завершится. Этими культурами засеяны 98% запланированных площадей. Сев пшеницы — 115 тыс. га, или 85% от запланированного. На половине тамбовских полей растет кукуруза на зерно.

В общей сложности в этом году планируется засеять яровыми культурами 1,3 млн га земли.

ИА «Абирег» отмечает, что Тамбовская область занимает ведущие позиции в Центральном федеральном округе по производству зерновых.

В 2018 году экспорт зерна из региона увеличился почти в четыре раза, экспорт агропромышленных товаров в целом — в 1,8 раза. Регион продолжает оставаться среди лидеров по производству подсолнечника, сахарной свеклы и сои.