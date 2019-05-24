Уходя, не уходи: экс-губернаторов направят на помощь новым лидерам

Главы регионов после ухода в отставку должны поддерживать своих преемников. Это нужно для того, чтобы новые руководители эффективнее погружались в работу и развивали достижения предшественников, заявил президент России на встрече с экс-главами ряда регионов, которая состоялась 23 мая. А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что все бывшие главы субъектов, приехавшие в Кремль, уже трудоустроены. Также в этот день президент вручил госнаграды выдающимся россиянам.

С учетом опыта

На встречу в Кремль прибыли экс-глава Алтая Александр Бердников, Калмыкии — Алексей Орлов, а также Челябинской, Мурманской, Оренбургской и Кемеровской областей — Борис Дубровский, Марина Ковтун, Юрий Берг, Аман Тулеев.

Владимир Путин заметил, что такого рода встречи — сложившаяся за последнее время практика.

— Кто-то переходит к другой работе, кто-то занимается каким-то своим любимым делом. Но, как правило, все коллеги, которые возглавляли регионы Российской Федерации, продолжают свою работу с учетом полученного опыта работы в регионе, своего жизненного опыта, продолжают работу в каком-то другом качестве, на другом уровне, а может быть, даже в других регионах или в Москве, — сказал глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что все участники встречи из числа бывших глав регионов уже трудоустроены.

Владимир Путин поблагодарил собравшихся за многолетнюю работу в регионах и отметил, что не просто так обратил их внимание на связь с субъектами, лицами которых они являлись. Президент выразил надежду на то, что эти люди окажут своим преемникам необходимую поддержку, «чтобы они могли мягко, естественным образом входить в работу, завоевать доверие граждан, проживающих на территории, где вы работали в качестве руководителей».

— И самое главное — чтобы они, воспользовавшись тем, что и вами было сделано за последние годы, смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих на этих территориях, в этих субъектах Российской Федерации, то есть добивались бы тех целей, ради которых мы с вами и работаем, — подчеркнул президент.

Преемственность, по словам руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, помогает в первую очередь в кадровой работе.

— В регионах бывает дефицит специалистов в той или иной сфере. Сотрудничество старой и новой власти позволяет сохранить кадровый потенциал, обеспечить линию преемственности в работе над решением тех или иных проблем, поднять эффективность и качество управления, не допустить системных сбоев и форс-мажоров, — отметил политолог.

В качестве положительного примера взаимодействия бывшего и действующего глав он назвал, сотрудничество Минтимера Шаймиева и Рустама Минниханова.

Встреча показала, что в Кремле не отказываются от принципов кадровой политики, готовы пробовать человека на новых должностях, если на прежних у него что-то не получилось, отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Поддержка нового губернатора ушедшим — традиционная практика, отметил глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— Важно, чтобы экс-губернатор не пытался продолжать де-факто исполнять свои функции, создавая проблемы в коммуникации с региональной элитой новому главе региона. Такие примеры тоже были, и их трудно назвать удачными, — подчеркнул политолог.

Непобедимая команда

В этот же день президент вручил государственные награды. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Свое обращение он начал со слов благодарности, отметив трудолюбие, высокие достижения, верность России, а также неравнодушное, творческое участие в жизни страны людей, которые удостоены этих наград.

И сразу же перешел к характеристике главной награжденной.

— Мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение обеспечить их решение, предельная ответственность — всё это в сильном и ярком характере Валентины Ивановны Матвиенко. Она стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации, и на этом посту многое делает для укрепления российского парламентаризма и федерализма, — отметил глава государства.

За выдающиеся заслуги перед родиной спикер верхней палаты удостоена одной из высших государственных наград — ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

— Благодарю вас за доверие, которые вы мне оказываете, — работать с первого дня в вашей команде. Скажу честно — работать с вами непросто. Работать с вами нелегко. Вы очень строгий, вы очень требовательный руководитель и всегда нацелены на результат. Я очень многому у вас научилась, — обратилась глава Совфеда к президенту.

Также глава государства вручил награды ректорам ведущих университетов — Виктору Садовничему, Мухадину Эскиндарову, Виктору Гришину и руководителям творческих школ и мастерских — Николаю Цискаридзе и Сергею Андрияке. Среди деятелей культуры к награде представлены дирижер Владимир Федосеев, певица Лариса Долина, артист Сергей Маковецкий и модельер Валентин Юдашкин.

Также в числе награжденных летчик-испытатель Владимир Кутанин, космонавты Федор Юрчихин, Андрей Борисенко и Олег Новицкий, руководитель Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, прославленный футболист Никита Симонян, гендиректор «Организационного комитета – 2018» по подготовке чемпионата мира по футболу в России Алексей Сорокин.

Иностранцам — чрезвычайному и полномочному послу Китая в России Ли Хуэю и президенту FIFA Джованни Инфантино — глава государства вручил ордена Дружбы. «И все мы — одна большая непобедимая команда», — заключил Владимир Путин.