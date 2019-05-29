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ЕС пригрозил Балканам возвращением «темных сил» при отказе в евроинтеграции

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Фото: REUTERS/Juan Carlos Ulate
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Представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что на Балканы могут вернуться «темные силы прошлого», если не вовлечь страны региона в евроинтеграцию, пишет в среду, 29 мая, «РИА Новости».

«Тенденции прошлого к конфронтации, к риторике, которая не способствует сотрудничеству, или даже к жесткой конфронтации, могут в любой момент проявляться и периодически снова проявляются. Именно поэтому я говорю, что мы находимся на перекрестке», — сказала она.

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Могерини призвала использовать перспективы европейской интеграции как способ примирения и единства в регионе. Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала Евросовету начать переговоры с Северной Македонией и Албанией.

12 мая новый президент Северной Македонии Стево Пендаровски на церемонии инаугурации заявил, что членство страны в НАТО и переговоры о вступлении государства в Евросоюз являются его основной задачей.

3 апреля постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Соединенные Штаты надеются на вступление Северной Македонии в состав НАТО осенью 2019 года.

В сентябре 2018 года в Македонии состоялся референдум о переименовании государства в Республику Северная Македония, а 8 февраля парламент Греции одобрил вступление соседнего государства в альянс. Через четыре дня Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию.

Переименования Республики Македония добивалась Греция еще с момента провозглашения независимости бывшей югославской республики в 1991 году. В Афинах указывали, что аналогичное название носит крупнейший греческий регион, и считали это угрозой территориальной целостности. По этой причине Греция блокировала вступление Македонии в ЕС и НАТО.

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