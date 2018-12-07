Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах

Россия обеспокоена наращиванием усилий НАТО и Евросоюза по дальнейшему «освоению» Балканского региона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон».

«От его стран настойчиво требуют сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем. Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряженности, появлению новых разделительных линий», — приводит слова Лаврова пресс-служба МИД России.

По мнению главы дипведомства, главным очагом нестабильности остается Косово. Приштина саботирует выполнение договоренностей с Белградом, достигнутых при содействии Евросоюза, а также осуществляет провокационные шаги.

Лавров считает, что действия косовских властей ставят под вопрос репутацию Евросоюза. В свою очередь, Белград проводит ответственную линию, несмотря на шаги, предпринимаемые Приштиной.

Глава МИД также указал на «грубейшее систематическое вмешательство» США и ЕС во внутренние дела Македонии и привел в пример референдум за принятие Преспанского соглашения (о переименовании Македонии. — Ред.).

Лавров напомнил, что референдум провалился, однако было продавлено решение о внесении конституционных поправок путем шантажа и подкупа депутатов от оппозиции. Сейчас же Вашингтон предпринимает «лихорадочные усилия», чтобы оформить сделку в начале 2019 года.

«Примечательно, что такая спешка подчинена исключительно поставленной Вашингтоном задаче форсированного втягивания Скопье в НАТО. Спекуляции о необходимости одобрения Преспанского соглашения ради ускоренной интеграции в ЕС не выдерживают критики», — резюмировал Лавров.