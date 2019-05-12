Новый президент Северной Македонии назвал основные приоритеты страны

Новый президент Северной Макеонии Стево Пендаровски на церемонии инаугурации заявил, что членство страны в НАТО и переговоры о вступлении государства в Евросоюз являются его основной задачей. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.

«Как президент приложу все дипломатические усилия для завершения процесса нашего полноправного вступления в НАТО и на весь период переговоров о нашем членстве в ЕС настаиваю на участии в них лучших умов страны, вне зависимости от того, принадлежат они рядам оппозиции, НПО или независимых экспертов», — заявил Пендаровски.

Ранее, 5 мая, Пендаровски, представляющий правящий блок «Социал-демократический союз» (СДСМ), одержал победу в первом туре президентских выборов. Он набрал 51,66% голосов избирателей.

3 апреля постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявил, что Соединенные Штаты надеются на вступление Северной Македонии в состав НАТО осенью 2019 года.

В сентябре 2018 года в Македонии состоялся референдум о переименовании государства в Республику Северная Македония, а 8 февраля парламент Греции одобрил вступление соседнего государства в альянс. Через четыре дня Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию.

Переименования Республики Македония добивалась Греция еще с момента провозглашения независимости бывшей югославской республики в 1991 году. В Афинах указывали, что аналогичное название носит крупнейший греческий регион, и считали это угрозой территориальной целостности. По этой причине Греция блокировала вступление Македонии в ЕС и НАТО.