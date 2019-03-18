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Россия признала новое название Македонии

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Россия признает Республику Македония под новым наименованием «Республика Северная Македония». Об этом 18 марта сообщили в российском МИДе.

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Как сказано в сообщении ведомства, 19 февраля македонский МИД уведомил посольство РФ в Скопье об изменении официального названия государства.

Переименования Республики Македония добивалась Греция еще с момента провозглашения независимости бывшей югославской республики в 1991 году. В Афинах указывали, что аналогичное название носит крупнейший греческий регион, и считали это угрозой территориальной целостности. По этой причине Греция блокировала вступление Македонии в ЕС и НАТО.

В сентябре в Македонии состоялся референдум о переименовании государства в Республику Северная Македония, а 8 февраля парламент Греции одобрил вступление соседнего государства в альянс. Через четыре дня Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию.

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