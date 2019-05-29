Audi планирует перевести премиальный седан A8 на электричество

Немецкий автопроизводитель Audi рассмотрит возможность перевода флагманской модели A8 на электричество. Об этом сообщает Autoexpress со ссылкой на главу марки Брэма Шота.

По словам топ-менеджера, решение о том, какие именно моторы будут устанавливаться на новое поколение Audi A8, пока не принято, однако если новинка станет электрической, то это полностью перевернет представление о больших премиальных седанах.

Ожидается, что новое поколение Audi A8 появится на европейском рынке в 2020 году.

12 марта стало известно, что концерн Volkswagen, в который входит марка Audi, до 2028 года собирается вывести на рынок 70 новых моделей электромобилей под разными брендами.

Руководство Volkswagen считает, что переход на производство электромобилей позволит снизить глобальные выбросы углекислого газа на 30% к 2025 году и на 40% к 2030 году (по сравнению с показателями 2015 года).