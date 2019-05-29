Двух браконьеров задержали в Астраханской области благодаря беспилотнику

Двух подозреваемых в браконьерстве задержали в Астраханской области с применением беспилотников. Мужчины вылавливали рыбу с применением запрещенных орудий.

Факт вылова рыбы был зафиксирован с помощью беспилотного летательного аппарата на реке Бахтемир в Икрянинском районе. По данным полиции, мужчины 20 и 44 лет вылавливали частиковую рыбу. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Информация о возможном факте браконьерства была передана участковым уполномоченным полиции. Местных жителей задержали. По данным правоохранительных органов, у подозреваемых уже имеются судимости за аналогичные нарушения. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

После задержания реку освободили от сети длиной 63 м.