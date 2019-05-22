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Браконьеру вынесли приговор в Саратовской области за убийство кабанов

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В Вольском районе Саратовкой области суд вынес обвинительный приговор по делу в отношении жителя села Калмантай, который незаконно убил трех кабанов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Было установлено, что в январе 2019 года мужчина охотился на территории Колоярского охотхозяйства ООО «Автотрасса». При этом разрешения на охоту и добычу кабанов у него не было, пишет ИА «Взгляд-инфо».

При помощи гладкоствольного охотничьего ружья мужчина застрелил трех кабанов, погрузил их на сани и доставил во двор своего знакомого. Ущерб оценили в 390 тыс. рублей.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная лицом с применением механического транспортного средства, причинившая особо крупный ущерб». Браконьеру было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением права охотиться на два года.

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