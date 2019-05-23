Двух браконьеров задержали в акватории Финского залива в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники транспортной полиции задержали двух рыбаков, которые нелегально ловили рыбу в акватории Финского залива. Об этом телеканалу «78» сообщили в пресс-службе УТ МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Вылов ценных пород рыбы удалось пресечь во время рейда. Нарушителями оказались двое жителей Ленинградской области 33 и 52 лет.

Свою добычу браконьеры ловили при помощи лесковых сетей. При них обнаружили 25 особей рыб пород щука, лещ, окунь, карась, густера. Сумму ущерба оценили в 12 тыс. рублей.

Сети, рыба, а также резиновая лодка были изъяты. В отношении рыбаков возбуждено уголовное дело по ст. «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.