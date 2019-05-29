В Карелии начнет курсировать туристический ретропоезд

В Республике Карелия со станции Сортавала до горного парка «Рускеала» начнет курсировать туристический ретропоезд. Об этом сообщает пресс-служба парка.

С 1 июня туристы смогут добраться до пункта назначения на ретропоезде. Его интерьер будет выполнен в стиле «Николаевского экспресса», а в составе будут использованы купейные вагоны и вагон-ресторан, пишет ИА FlashNord.

Для запуска поезда на паровозной тяге был специально подготовлен деревянный перрон, а также восстановлена старая заводская железнодорожная ветка.

Отмечается, что график движения состава разработан для удобной стыковки с поездом «Ласточка» на станции Сортавала, а также водными судами «Метеор», курсирующими на Валаам.