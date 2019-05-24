Съемки пожара для фильма «Огонь» в карельской деревне могут запретить

В Законодательном собрании Карелии прошли слушания по предстоящим съемкам фильма «Огонь» в деревне Кинерма. Ранее местные жители потребовали запретить постановочный пожар.

За безопасностью работы киностудии студии Никиты Михалкова будут следить сотрудники республиканского МЧС, которые в начале недели прибыли на место съемок, отмечает ИА «Карелinform». Компания укрепит существующее место подъезда к пожарному пирсу. Если в Пряжинском районе будет введён режим пожарной опасности, то съемки будут запрещены.

«Огонь» — фильм-катастрофа о подвиге небольшой бригады пожарных из «Авиалесоохраны», которые спасают жителей горящей деревни. Шесть спасателей пытаются усмирить огненную стихию, разбуженную по вине человека. В ролях: Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский. Съемки в деревне Кинерма планируют закончить до 15 июля.