Карельская деревня выступила против пожара для съемки фильма с Хабенским

Жители деревни Кинерма в Пряжинском районе Карелии обратились к местным властям с просьбой запретить постановочный пожар во время съемок фильма «Огонь». Гендиректор студии Никиты Михалкова Сергей Гуревич заявил, что сжигать они ничего не планируют. Однако представители кинокомпании запросили разрешения у республиканского МЧС.

«Им дали список требований. Они готовы его выполнить — повалить деревья, прорыть ров вокруг всей поляны и т. д. Съемки с огнем будут вестись в течение одного дня в присутствии МЧС», — заявила местная жительница на своей странице «ВКонтакте», передает ИА «Карелinform».

Съемки в деревне Кинерма планируют закончить до 15 июля. «Огонь» — фильм-катастрофа о подвиге небольшой бригады пожарных из «Авиалесоохраны», которые спасают жителей горящей деревни. Шесть спасателей пытаются усмирить огненную стихию, разбуженную по вине человека. В ролях: Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский.