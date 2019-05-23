Защитный павильон достраивают над петроглифами «Бесовы следки» в Карелии

Новый защитный павильон возводят над петроглифами «Бесовы следки» в Карелии. До 20 июня конструкцию обеспечат электричество.

Петроглифы «Бесовы следки» в Беломорске были открыты в 1926 году, комплекс включает 470 наскальных рисунков. Объект является культурным наследием. В рамках подготовки к столетию Республики Карелия было принято решение о строительстве нового защитного павильона над петроглифами. До 20 июня будут завершены работы по проведению электричества, а также установке крыши и ограждений. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Кроме того, согласован проект моста через проток Кислый Пудас и входной зоны перед мостом.