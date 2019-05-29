Бездомные собаки оккупировали песочницу на детской площадке в Брянске

В одном из дворов в Брянске стая беспризорных собак оккупировала песочницу на детской площадке. Псы ходят туда в туалет и лежат вокруг нее. Также они агрессивно реагируют на детей.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на местных жителей, были случаи, когда собаки кусали вышедших на площадку детей. Однако пока официальных сообщений по этому поводу не было. Также нет информации, собираются ли местные власти принимать какие-либо меры, чтобы обеспечить безопасность жителей, взрослых и детей.

Ранее сообщалось, что в Брянске бывшая учительница совместно с зоозащитниками организовала у себя дома частный приют для животных. Она приютила в общей сложности 48 собак.