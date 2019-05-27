Пострадавший от нападения собак в Ногинске мальчик был из неблагополучной семьи

Госпитализированный в Ногинске после нападения стаи собак двухлетний мальчик воспитывался в многодетной, полной и неблагополучной семье. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, ребенок гулял на улице под присмотром шестилетнего брата. Мама детей занималась домашними делами. «Мальчик с многочисленными травмами и травматическим шоком госпитализирован», — уточнила она 27 мая в беседе с «РИА Новости».

Индивидуальная профилактическая работа с семьей ведется с 2018 года, отметила Мишонова.

Инцидент произошел во дворе жилого дома накануне, 26 мая. Ребенок с сильными укусами доставлен в реанимационное отделение больницы. По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело по статьям о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).