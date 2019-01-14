Почти 50 собак приютила бывшая учительница в Брянске

В Брянске бывшая учительница совместно с волонтерами организовала у себя дома частный приют для животных. Теперь она заботится о 48 собаках.

Как рассказывает сама Раиса Краснобаева, первую собаку ей подарил муж после того, как она ушла с работы из-за болезни. Сейчас она заботится о 48 четвероногих. Помогают ей в этом волонтеры, в основном девушки-студентки. Денежную помощь приют получает от частных лиц благодаря социальным сетям, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Сейчас Раиса вместе с помощницей прибрели землю в Карачевском районе. На участке предстоит много работы, в том числе надо будет провести коммуникации и построить вольеры.

В скором времени в Брянске планируют построить первый муниципальный приют для бродячих животных. Строительство оценили в 20 млн рублей.