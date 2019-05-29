Католическую церковь планируют построить в Уфе

В администрации Уфы сообщили о планах строительства католической церкви. Чиновники принимают заявления от лиц, чьи интересы затрагивает предоставление земельного участка.

Храм планируют построить на улице Кавказской недалеко от Сергиевского кладбища, уточнили в управлении земельных и имущественных отношений Уфы. Под возведение церкви выделен участок площадью более 3,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Заявления от лиц, чьи интересы могут быть затронуты в результате предоставления участка под храм, принимают в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что в Челябинске планируют построить первую армянскую церковь.