Русская православная церковь возведет храм в Вестеросе

Присутствие русского православия в Европе очень востребовано, открытие новых храмов будет продолжаться и далее, в частности, в шведском городе Вестерос. Об этом во вторник, 28 мая, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков по итогам визита главы Русской православной церкви в Страсбург.

«Регулярное, можно сказать, открытие русских храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки», — сказал Волков, его слова приводит «РИА Новости».

Как пояснил представитель духовенства, присутствие РПЦ в Европе — вещь совершенно естественная и востребованная теми людьми, которые там проживают.

По его словам, в новых церквях нуждаются прихожане РПЦ, которые являются не только выходцами из России, но и жителями Молдавии, Украины, Белоруссии и других стран.

Патриарх Кирилл совершил визит в Страсбург 25–27 мая. Там он освятил православный собор Всех святых, построенный в русском стиле.

Название Вестерос также носит один из вымышленных континентов фэнтези-цикла Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», по которому был снят сериал «Игра престолов».