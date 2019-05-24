Первую армянскую церковь построят в Челябинске

Власти Челябинска выделили землю под строительство первого храма Армянской церкви. Она расположится на месте пустыря на улице Бейвеля.

По данным председателя регионального отделения Союза армян России (САР), в Челябинске проживает от 10 тыс. до 15 тыс. глубоко верующих армян. Все они хотят услышать молитвы на своем языке, пишет 1obl.ru. Хоть Армянская церковь и близка Православной, в ней есть некоторые отличия. Землю под строительство церкви выделила администрация города.

Диаспора намерена строить и содержать церковь за собственные средства. Смета пока не составлена. По канонам возведение церкви должно занять до семи лет, но завершить работы в САР планируют раньше.