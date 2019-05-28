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В Русской православной церкви пообещали «непрерывный рост» числа храмов

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов
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Русская православная церковь констатирует «непрерывный рост» числа своих храмов в России и за рубежом, заявил на пресс-конференции пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

«Открылось еще много-много храмов, не только в России, но и за рубежом, вот в Страсбурге открылся, на Филиппинах открываются новые общины, в Индонезии, в Малайзии», — приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 28 мая.

От отметил, что церковь «окормляет» более 16 стран и ей есть «куда приложить свои силы». К примеру, присутствие русского православия очень востребовано в Европе, так что открытие новых храмов будет продолжаться и далее, в частности, церковь построят в Вестеросе, добавил священнослужитель.

По данным Волкова, число православных храмов уже превышает озвученную патриархом Кириллом цифру в 21849 штук.

Раннее в мае патриарх Кирилл после освящения русского храма в Страсбурге заявил, что РПЦ возводит по три храма в сутки. По его словам, это происходит не о того, что у церкви много денег, которые «не знаем, на что потратить», а от осознания людей того, что «без Бога невозможно построить счастливую жизнь».

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