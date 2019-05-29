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Власти Тулы высадят сирень у стелы на выезде из города

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В Туле сегодня, 29 мая, начались работы по благоустройству территории у стелы на выезде из города на Новомосковском шоссе. Там вырубят старые аварийные деревья и поросль.

Позже к выездной стеле привезут плодородный грунт и засеют траву, а осенью высадят кусты сирени, рассказали ИА «Тульские известия» в городской администрации. Там не назвали сумму, которую планируется потратить на облагораживание территории.

Стелу на Новомосковском шоссе отремонтировали осенью 2018 года. На ней появилась подсветка.

Ранее сообщалось о том, что в Туле открыли памятную стелу знаменитому главному конструктору конструкторского бюро приборостроения Василию Грязеву. Она установлена на улице его имени.

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