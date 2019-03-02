Стела памяти конструктора Грязева откроется в Туле

В Туле откроется памятная стела Василию Грязеву на улице его имени. Церемония состоится 4 марта, когда исполнится 91 год со дня рождения знаменитого главного конструктора Конструкторского бюро приборостроения.

Обладая глубочайшими знаниями и тонким инженерным чутьём, Грязев во всех своих изделиях воплощал три основных принципа: максимальная скорострельность, лёгкость и высокая военно-экономическая эффективность. В творческом содружестве с А. Г. Шипуновым им была разработана серия малокалиберного автоматического артиллерийского вооружения для трёх видов Вооружённых сил СССР и России.

Автор проекта стелы — заслуженный архитектор, профессор кафедры городского строительства и архитектуры Института горного дела и строительства ТулГУ Эдуард Ерзовский. Скульптурную композицию выполнил творческий коллектив, возглавляемый архитектором Л.И. Копыловским в составе В.И. Бродарского, И.В. Порватова, А.Г. Лужиной и Е.Л. Пильниковой. Об этом сообщает ИА «Тульские известия».