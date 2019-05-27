Около 100 водоемов признали непригодными для купания в Туле

Купальный сезон в скором времени стартует в Туле. Около 100 водоемов не получили технические освидетельствования и признаны непригодными для купания.

Всего в городе откроются восемь зон пляжного отдыха. Они расположатся на прудах в Хомяково, Обидимо, Борщевке, Высоком, Крутом, на реке Воронке и на среднем пруду в ЦПКиО имени Белоусова. Об этом сообщают «Тульские известия».

Безопасность отдыхающих будет обеспечивать центр гражданской защиты и спасательных работ Тулы. На всех пляжах проведен покос травы, ремонт пляжных сооружений, обследование инвентаря и спортивных площадок. Кроме того, проведено благоустройство берегов.

Матросы-спасатели и водители маломерных судов подготовлены к началу сезона, организовано дежурство матросов-спасателей и медицинских работников. Техническое освидетельствование зон отдыха будет проведено до 31 мая.