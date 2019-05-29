Археологи во Франции нашли 5000-летнее кладбище

Археологи обнаружили древнейший некрополь с сотнями скелетов во Франции. Возраст захоронения оценивается в 5000 лет, пишет Phys.org.

Находка была сделана во французском городе Бордо. Отмечается, что изначально погребения нашли на месте современной детской площадки: учащиеся наткнулись на останки и позвали специалистов. Ученые предполагают, что некрополь относится ко времени позднего неолита.

Исследователи провели раскопки, во время которых нашли останки, датированные в промежутке от 3600 года до н.э. до 1250 года н.э. Это свидетельствует о том, что люди использовали это кладбище в течение нескольких тысяч лет, сообщает телеканал «Звезда». В частности, обнаружено большое количество молочных зубов, а также зубов без полных корней, принадлежавшие маленьким детям. Причина смерти этих людей неизвестна, как и то, приходились ли эти люди друг другу хотя бы дальними родственниками.

Исследователи отмечают, что пока остается загадкой причина, по которой местные жители оказались здесь. Ученые предполагают, что при дальнейших исследованиях их находка поможет историкам больше узнать о похоронных ритуалах у людей разных времен.

13 мая сообщалось, что археологи нашли под Астраханью захоронение богатого сарматского воина.