Более 40 фальшивых купюр выявили в Ульяновской области

В Ульяновской области сократилось количество фальшивых купюр. За I квартал 2019 года сообщается о 41 подделке.

По данным специалистов, чаще всего мошенники подделывали банкноты номиналом 5000 рублей. В ходе проверок обнаружены 23 такие купюры. В 2018 году за тот же период было выявлено 39 банкнот крупнейшего в России номинала, сообщает 1ul.ru.

Также было обнаружено 11 купюр номиналом 2000 рублей и семь купюр номиналом 1000 рублей с признаками подделки. В целом количество фальшивок сократилось на 9% по сравнению с I кварталом 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области количество фальшивых купюр сократилось в два раза.