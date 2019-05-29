Организаторов нелегальной миграции будут судить в Ульяновске

В Ульяновске суд рассмотрит дело шестерых членов преступной группы, которые создали масштабный канал нелегальной миграции. По информации прокуратуры, участники банды оформляли уведомления о приезде иностранцев, направляли их в соответствующие ведомства.

В результате с 2015 по 2018 год в ульяновских квартирах были поставлены на учет по месту пребывания 1197 граждан Республик Узбекистан, Таджикистан и др. Как пишет 1ul.ru, обвиняемым грозит до семи лет колонии.

Приток мигрантов, которые остаются в России на длительный срок, в 2018 году упал до минимальных значений с момента распада СССР. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.