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Организаторов нелегальной миграции будут судить в Ульяновске

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В Ульяновске суд рассмотрит дело шестерых членов преступной группы, которые создали масштабный канал нелегальной миграции. По информации прокуратуры, участники банды оформляли уведомления о приезде иностранцев, направляли их в соответствующие ведомства.

В результате с 2015 по 2018 год в ульяновских квартирах были поставлены на учет по месту пребывания 1197 граждан Республик Узбекистан, Таджикистан и др. Как пишет 1ul.ru, обвиняемым грозит до семи лет колонии.

Приток мигрантов, которые остаются в России на длительный срок, в 2018 году упал до минимальных значений с момента распада СССР. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

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