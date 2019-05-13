Количество поддельных купюр сократилось в Мурманской области

В Мурманской области с начала года обнаружено десять поддельных купюр. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным специалистов, с января по март в регионе выявлено семь банкнот номиналом 5 тыс. рублей, а также одна купюра номиналом 1 тыс. рублей. Кроме того, выявлено два случая подделки долларов США. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Ранее сообщалось, что трое жителей Татарстана были задержаны по подозрению в причастности к сбыту фальшивых купюр в нескольких городах. Мужчины приобретали банкноты через интернет, а затем использовали их для покупки алкоголя и продуктов в круглосуточных магазинах, барах и клубах.