В Австралии выпустили 46 млн банкнот с орфографической ошибкой

Банк Австралии выпустил 46 млн банкнот номиналом $50 с орфографической ошибкой, сообщает телерадиокорпорация ABC.

На купюрах, выпущенных в оборот, присутствует опечатка в микротексте на лицевой стороне банкноты, где приводятся слова первой женщины-депутата на континенте Эдит Коуэн. Вместо слова responsibility (ответственность) там красуется слово responsibilit.

Australia's latest A$50 note comes with a big blunder hidden in the small print - a somewhat embarrassing typo.



The Reserve Bank of Australia (RBA) spelled "responsibility" as "responsibilty" on millions of the new yellow notes.#Australia #5NewsAustralia pic.twitter.com/Xua2ZfVYiu