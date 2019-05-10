В Австралии выпустили 46 млн банкнот с орфографической ошибкой

Банк Австралии выпустил 46 млн банкнот номиналом $50 с орфографической ошибкой, сообщает телерадиокорпорация ABC.

На купюрах, выпущенных в оборот, присутствует опечатка в микротексте на лицевой стороне банкноты, где приводятся слова первой женщины-депутата на континенте Эдит Коуэн. Вместо слова responsibility (ответственность) там красуется слово responsibilit.

Australia's latest A$50 note comes with a big blunder hidden in the small print - a somewhat embarrassing typo.



The Reserve Bank of Australia (RBA) spelled "responsibility" as "responsibilty" on millions of the new yellow notes.#Australia #5NewsAustralia pic.twitter.com/Xua2ZfVYiu — 5 News Australia (@5NewsAustralia) 9 мая 2019 г.

Регулятор признал ошибку и пообещал, что она будет исправлена в следующих тиражах. Купюры с опечаткой останутся в обороте. По заверению банка допущенная неточность не влияет на подлинность и функциональность купюр.

Обновленная банкнота стоимостью $50 вошла в обращение в Австралии в октябре прошлого года. Она имеет улучшенную защиту от подделок. На одной стороне купюры размещен Дэвид Юнайпон — проповедник, изобретатель, писатель и журналист. На другой — Мемориальная больница для женщин короля Эдуарда и австралийский политик ​Эдит Коуэн.

В прошлом году Банк Словакии выпустил сувенирную банкноту номиналом €0 также с орфографической ошибкой. На купюре изображен Братиславский град, где короновали венгерских правителей. При этом в подписи Bratislavský hrad (Братиславский град) пропущена буква «s», и напечатано Bratislavký hrad.