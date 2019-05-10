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В Австралии выпустили 46 млн банкнот с орфографической ошибкой

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Фото: twitter.com/5NewsAustralia
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Банк Австралии выпустил 46 млн банкнот номиналом $50 с орфографической ошибкой, сообщает телерадиокорпорация ABC.

На купюрах, выпущенных в оборот, присутствует опечатка в микротексте на лицевой стороне банкноты, где приводятся слова первой женщины-депутата на континенте Эдит Коуэн. Вместо слова responsibility (ответственность) там красуется слово responsibilit.

Регулятор признал ошибку и пообещал, что она будет исправлена в следующих тиражах. Купюры с опечаткой останутся в обороте. По заверению банка допущенная неточность не влияет на подлинность и функциональность купюр.

Обновленная банкнота стоимостью $50 вошла в обращение в Австралии в октябре прошлого года. Она имеет улучшенную защиту от подделок. На одной стороне купюры размещен Дэвид Юнайпон — проповедник, изобретатель, писатель и журналист. На другой — Мемориальная больница для женщин короля Эдуарда и австралийский политик ​Эдит Коуэн.

В прошлом году Банк Словакии выпустил сувенирную банкноту номиналом €0 также с орфографической ошибкой. На купюре изображен Братиславский град, где короновали венгерских правителей. При этом в подписи Bratislavský hrad (Братиславский град) пропущена буква «s», и напечатано Bratislavký hrad.

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