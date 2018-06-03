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В Словакии выпустили сувенирную банкноту с орфографической ошибкой

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Фото: ebay.de
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Банк Словакии выпустил сувенирную банкноту номиналом €0 с орфографической ошибкой, сообщает радио Slovakia International.

На купюре изображен Братиславский град, где короновали венгерских правителей. При этом, в подписи Bratislavský hrad (Братиславский град) пропущена буква «s», и напечатано Bratislavký hrad.

В сообщении отмечается, что на презентацию банкноты специально приехало множество коллекционеров, полагая, что из-за допущенной орфографической ошибки стоимость банкноты в будущем лишь дополнительно возрастет.

Тираж купюры неизвестен.

Сувенирные банкноты в странах Евросоюза выпускают с 2015 года. Первая такая купюра была отпечатана во Франции. С помощью сувенирных денег европейские страны пропагандируют исторические памятники и привлекают туристов.

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