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Региональную систему безопасности внедрят в Ульяновской области

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Пилотный проект по внедрению региональной системы безопасности реализуют в Ульяновской области. Четыре муниципалитета объединят добровольные формирования в единую структуру.

Речь идет о появлении региональной полиции. Она будет решать вопросы как общественной, так и пожарной безопасности. В состав региональной полиции должны войти народные дружины по охране общественного порядка и добровольные пожарные формирования. Об этом сообщает 1ul.ru.

В пилотном проекте будут участвовать Новоульяновск, Димитровград, Цильнинский и Чердалинский районы. В Ульяновской области уже создан центр координации добровольных общественных объединений и муниципальных штабов. На втором этапе ведется подбор добровольцев и сотрудников центра. В случае успешной реализации пилотного проекта его распространят на остальные муниципалитеты.

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