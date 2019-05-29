Центр художественной гимнастики построят в Ульяновске к 2020 году

В Ульяновске в 2020 году откроется крупнейший центр художественной гимнастики. Предполагается, что в нем будут проводиться соревнования регионального и всероссийского уровней.

О предполагаемом времени окончания строительных работ рассказал министр спорта Ульяновской области Николай Цуканов. Он, а также главный федеральный инспектор по региону Сергей Валенков проинспектировали ход работ на месте будущего центра.

Ресурс 1ul.ru напоминает, что этот спортивный объект начали строить в Засвияжском районе в 2017 году. Его площадь превысит 10 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в центре Ульяновска хотят построить новый современный деревянный скейт-городок. Он появится на Соборной площади.