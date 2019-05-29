Прямой эфир

Центр художественной гимнастики построят в Ульяновске к 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновске в 2020 году откроется крупнейший центр художественной гимнастики. Предполагается, что в нем будут проводиться соревнования регионального и всероссийского уровней.

О предполагаемом времени окончания строительных работ рассказал министр спорта Ульяновской области Николай Цуканов. Он, а также главный федеральный инспектор по региону Сергей Валенков проинспектировали ход работ на месте будущего центра.

Ресурс 1ul.ru напоминает, что этот спортивный объект начали строить в Засвияжском районе в 2017 году. Его площадь превысит 10 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в центре Ульяновска хотят построить новый современный деревянный скейт-городок. Он появится на Соборной площади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На ипподроме в Ульяновске планируют открыть ветклинику
Немецкая компания построит ветропарк в Ульяновской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017